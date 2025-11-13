Die Märkte hätten in den vergangenen Wochen wegen des Shutdowns im «Dunklen» agieren müssen und es werde wohl noch einige Tage dauern, bis staatlich erhobene US-Konjunkturdaten wieder veröffentlicht würden. Derweil ging der Blick am Schweizer Markt in die USA, wo sich eine Delegation um Wirtschaftsminister Guy Parmelin zu Gesprächen mit der US-Administration über ein Zoll-Abkommen treffen sollte.