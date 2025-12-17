Bereits am Vortag hatten auch die nachgereichten US-Arbeitsmarktdaten nicht die erhofften Impulse geliefert. Vielmehr hätten sie eher für Ernüchterung gesorgt, was weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betreffe, meinte ein Marktökonom. Nun richte sich der Blick bereits auf die am Donnerstag anstehenden Daten zur US-Inflation sowie die Zinssitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England.