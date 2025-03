Am Mittwoch schloss der SMI 0,16 Prozent im Minus bei 13'040,92 Punkten, nachdem der Leitindex am Mittag zeitweise sogar noch leicht unter die Marke von 13'000 Punkten gerutscht war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,17 Prozent auf 2109,82 Punkte nach und der breite SPI verlor 0,14 Prozent auf 17'263,34 Zähler. Im SLI schlossen 17 Titel im Minus und 13 im Plus.