An der Wall Street waren der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zuletzt auf Bestmarken geklettert, aAm heutigen Feiertag (Columbus Day) fehlten nun aber weitere Impulse. In New York wird zwar mit Aktien gehandelt, die US-Bondmärkte bleiben dagegen geschlossen. Die Märkte dürften ab morgen Dienstag wieder an Fahrt aufnehmen. In der laufenden Woche werden weitere Firmen über das abgelaufene Quartal berichten, so auch die Schweizer Blue-Chip-Unternehmen ABB, Nestlé oder Schindler. Zudem dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Zinsen ein weiteres Mal senken.