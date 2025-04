Für das klare Plus waren primär die Pharmaschwergewichte Novartis (+1,2 Prozent) und Roche (GS: +1,6 Prozent) verantwortlich. Vor allem die Roche-Bons haben sich während des Handels in die Höhe geschraubt. Der Pharmariese hatte in den ersten drei Monaten mehr Medikamente verkauft als noch vor einem Jahr. Und in dem äusserst wichtigen US-Markt sieht CEO Thomas Schinecker die Gruppe sehr gut aufgestellt.