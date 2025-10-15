US-Notenbankchef Jerome Powell hatte den Investoren am Dienstagabend neue Hinweise auf weitere Lockerungen der Geldpolitik geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Im August hätten sich die Lohnzuwächse «stark verlangsamt», was wohl teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu begründen sei, erklärte er. Mit Spannung wurde auf die am Mittwochabend anstehende Veröffentlichung des «Beige Book» der US-Notenbank Fed gewartet: Es handle sich um einen der wenigen US-Konjunkturindikatoren in Zeiten des Regierungs-Shutdowns, hiess es.