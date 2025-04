Der Leitindex SMI sackte um 4,15 Prozent auf 10'887,73 Punkte ab. Zeitweise hatte der SMI gar über 650 Punkte verloren und war knapp unter die Marke von 10'700 Zählern gefallen. Das war der grösste Einbruch seit dem 12. März 2020, als die Coronapandemie in der Schweiz ausbrach. Damals rasselte der Leitindex um 882 Punkte oder 9,6 Prozent in die Tiefe. Seit Trump die Welt mit seiner Zollkeule am so genannten «Liberation Day» am 2. April schockte, hat der SMI 14,2 Prozent eingebüsst.