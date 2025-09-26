Im Fokus standen indes insbesondere die Pharma-Schwergewichte nach den neuen Zollankündigungen aus den USA. Nach anfänglichen Kursverlusten haben sich die Titel im Tagesverlauf rasch erholt, fielen gegen Handelsende indes wieder etwas zurück. Novartis (+0,4 Prozent) verblieben im Plus, Roche (-0,6 Prozent) büssten letztlich aber an Terrain ein. Beide Unternehmen zeigten sich in Reaktionen relativ unbeeindruckt von den Nachrichten. Auch Analysten gaben sich in ersten Kommentaren wenig alarmiert. Sie verwiesen - wie die Firmen selber - auf die umfassenden Investitionspläne und geplanten neuen Produktionsstätten in den USA. Laut Vontobel dürfte dies ausreichen, um Zölle zu vermeiden.