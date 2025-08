Börsenkotierte Schweizer Unternehmen sind global aufgestellt und erwirtschaften rund 90 Prozent ihres Umsatzes und Gewinns ausserhalb der Schweiz, ein Drittel davon in den USA. In den letzten zehn bis zwanzig Jahren haben sie grosse Anstrengungen unternommen, in allen Märkten lokaler zu agieren und so ihre Abhängigkeit von Importen und Exporten zu verringern, schreibt Daniel Kalt, Chefökonom der UBS, in einem Kommentar vom Freitag.