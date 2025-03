Die EZB-Zinsentscheidung am Nachmittag vermochte dagegen keine wesentlichen Impulse zu setzen. Die EZB hat ihre Geldpolitik nun als «deutlich weniger restriktiv» bezeichnet. Dies deute Analysten zufolge darauf hin, «dass die Zinssenkungen bereits im nächsten Monat pausieren könnten.» Es finden sich aber auch Stimmen, die in Anbetracht der schwierigen ökonomischen Situation im Euroraum fest einen weiteren Zinsschritt erwarten. Aktuell würden die Märkte einen Zinsschritt von 19 Basispunkte einpreisen, hiess es in einem Kommentar.