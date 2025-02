«Die Börsen schwanken weiter im Takt mit den Nachrichten aus Washington», beschrieben Marktexperten die Lage an den Finanzmärkten. Immerhin halten sich die Abgaben aber einigermassen in Grenzen. Das sei so, weil sich US-Präsident Trump nach Telefonaten mit den Staatschefs von Mexiko und Kanada für eine Rolle rückwärts in seinem Zoll-Wahn entschieden habe, erklärte ein anderer Beobachter. Noch fehle aber ein Kompromiss mit China, das seinerseits Zölle auf US-Produkte erhoben hatte. Und auch Europa droht eine Zoll-Kampfansage.