Der Leitindex SMI bewegte sich dabei lange nur leicht in der Minuszone, fiel dann aber am (späteren) Nachmittag immer tiefer in den roten Bereich und näherte sich zwischenzeitlich der Marke von 12'800 Zählern. Vor allem die defensiven Schwergewichte waren schwach. Im Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen und einer gesunden Verschnaufpause nach den erneuten starken Avancen in dieser Woche. Das Allzeit-Hoch bei 12'997 von Anfang 2022, an das der SMI am Vortag bis auf 45 Punkte herangekommen war, ist damit wieder etwas weiter entfernt. Trotz der heutigen Abgaben gab es aber ein erneutes klares Wochenplus - bereits das achte in Folge.