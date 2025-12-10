Je nachdem, wie die Kommentare ausfallen, könnte das in den nächsten Tagen zu einer Korrektur führen, hiess es im Handel. Insgesamt rechnen die Märkte aber mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026, da US-Präsident Donald Trump wohl mit Kevin Hasset einen neuen Notenbankchef nominieren wird, der für weitere Zinssenkungen einstehen dürfte. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird.