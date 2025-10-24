Der etwas tiefer als erwartet ausgefallene Anstieg der Konsumentenpreise in den USA zeige, dass die preistreibenden Wirkungen der US-Zölle unter früheren Befürchtungen liege, meinte ein Ökonom. Die US-Notenbank Fed werde nun am kommenden Mittwoch die Zinsen senken, was allerdings am Markt bereits eingepreist sei. Aufgehellt wurde die Stimmung derweil auch durch neue Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.