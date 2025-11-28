Viele Marktteilnehmer in den USA dürften am Freitag gar nicht anwesend sein, meinte ein Händler. Sie hätten von Thanksgiving aus eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen. Derweil starteten die US-Konsumentinnen und -Konsumenten an Black Friday in die Weihnachtsshoppingsaison. Die Zeichen für ein lukratives Weihnachtsgeschäft im Detailhandel stehen gut. Laut Schätzungen des US-Datenkonzerns Salesforce waren die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag zum Vorjahr um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. «Wird konsumiert, läuft die Wirtschaft», hielt ein Raiffeisen-Analyst dazu fest.