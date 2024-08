Die Entwicklung der Produzentenpreise in der grössten Volkswirtschaft der Welt hatte die Börsianer positiv überrascht. Die Preise sind im Juli nicht ganz so deutlich angestiegen wie von Ökonomen befürchtet. Das seien im Vorfeld der noch wichtigeren Konsumentenpreise vom Mittwoch positive Zinssignale, hiess es an der Börse. An der Preisentwicklung richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik vornehmlich aus. Angesichts einer rückläufigen Inflation und einer schwächer werdenden Konjunktur wird in den USA im September mit einer Senkung der Zinsen gerechnet.