Darauf deuten diverse Umfragen hin. Zum Beispiel die von Bloomberg: Nur zwei der 21 befragten Ökonomen rechnen am Donnerstag mit einer Senkung des Leitzinses in den Negativbereich auf minus 0,25 Prozent. Das sind einige Stimmen weniger als noch vor drei Monaten bei der gleichen Umfrage vor dem Juni-Zinsentscheid der Nationalbank. Die Tendenz zeigt: Die Wahrscheinlichkeit einer Einführung von Strafzinsen wie zwischen 2015 und 2022 scheint damit weiter gesunken.