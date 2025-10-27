Laut einer Schätzung der UBS wird sie dank dem starken Anstieg des Goldpreises und der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten ein Plus von 25 bis 30 Milliarden Franken ausweisen können. Mit diesem Quartalsergebnis könnte die SNB den Verluste aus der ersten Jahreshälfte (-15,3 Mrd) kompensieren, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Studie der UBS. Für die Neunmonatsperiode bis Ende September dürfte sich damit ein positives Gesamtergebnis von 10 bis 15 Milliarden Franken ergeben haben.