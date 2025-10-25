Der erste Versuch der Schweizerischen Nationalbank (SNB), mit mehr Transparenz über ihre geldpolitischen Entscheidungen zu informieren, ist bei Marktbeobachtern auf ein gemischtes Echo gestossen. Die am Donnerstag veröffentlichte Zusammenfassung der Diskussion zur Sitzung vom 25. September bot laut Analysten und Ökonomen nur wenige Hinweise auf mögliche Zinssenkungen oder Eingriffe am Devisenmarkt. Andere lobten den Einblick in den Entscheidungsprozess einer traditionell verschwiegenen Institution.