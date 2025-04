Die Entwicklung in den ersten drei April-Wochen ist ein sehr gutes Beispiel dafür. So dürfte der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollschock das Ergebnis der SNB in den ersten Apriltagen jedenfalls stark in den roten Bereich gedrückt haben - dies weil der Franken deutlich aufwertete und Aktien stark korrigierten.