In Brasilien dürfte die Banco Central do Brazil am Mittwoch eine Zinserhöhung bekanntgeben. Damit könnte der steigende Inflationsdruck eingedämmt werden. Die brasilianische Währung Real ist in der vergangenen Woche durch Trumps Drohung, Zölle gegen den BRICS-Block zu erheben, erneut in Mitleidenschaft gezogen worden. Seit Jahresbeginn hat der Real zum Dollar mehr als 20 Prozent an Wert verloren.