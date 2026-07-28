Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte ihren Leitzins bis Ende 2027 bei null belassen und ihn anschliessend wahrscheinlich anheben. Diese Einschätzung stütze sich vor allem auf die aktuellen Inflationsprognosen und setze voraus, dass grössere neue Schocks ausblieben, sagten mit den internen Überlegungen der Notenbank vertraute Personen. Sie wollten wegen der Vertraulichkeit der internen SNB-Beratungen nicht namentlich genannt werden. Eine Rolle spielten zudem die jüngste Abschwächung des Franken gegenüber dem Euro und der Zinsabstand zwischen der Schweiz und dem Euroraum.