Die SNB müsste also im Schlussquartal einen Gewinn von mehr als 40 Milliarden erwirtschaften, damit 2024 eine Ausschüttung in Frage kommt. Laut UBS-Ökonomen ist dies aber «äusserst unwahrscheinlich», da das SNB-Portfolio ein Gewinnpotenzial von 10 bis 15 Milliarden Franken pro Jahr besitze, so die UBS. Zudem habe sich zu Beginn des vierten Quartals der Abwärtstrend bei Anleihen und Aktien fortgesetzt. Zusammen mit dem stärkeren Franken belaste dies das SNB-Ergebnis weiter.