Im Schlussquartal 2025 hatte die SNB erstmals seit zwei Jahren wieder Devisen verkauft, wenn auch mit 6 Millionen Franken in geringem Umfang. Über das Gesamtjahr 2025 wurden indes knapp 5,3 Milliarden Franken an Devisen erworben, insbesondere im Anschluss an den Liberation Day von Donald Trump zu Beginn des zweiten Quartals intervenierten die Währungshüter in grösserem Stil.