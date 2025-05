«Die Pensionskassen dürfen nicht erneut Opfer negativer Zinsen werden», warnte Peter Hofmann, Präsident der Sammelstiftung tellco pk, kürzlich in einem offenen Brief an die Schweizerische Nationalbank (SNB). Die Altersvorsorge dürfe nicht unter den geldpolitischen Zügeln der Nationalbank leiden. Damit ging der Präsident einer grossen Schweizer Sammelstiftungen im Vorfeld der Zinssitzung der SNB am 19. Juni in die Offensive - und heizte damit die Diskussionen um die geldpolitische Ausrichtung der SNB an (cash.ch berichtete hier).