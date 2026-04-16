Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins im März wie bekannt bei 0 Prozent belassen. Wie aus dem nun veröffentlichten Protokoll hervorgeht, stellte das SNB-Direktorium seinerzeit fest, dass die monetären Bedingungen wegen der Frankenaufwertung straffer waren als bei der Lagebeurteilung im Dezember.