Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr dank des Ertrags aus Fremdwährungspositionen wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn lag bei 25,2 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte.
Das Plus aus Anlagen in Fremdwährungen betrug 31,7 Milliarden Franken. Belastet wurde das Ergebnis durch einen Bewertungsverlust beim Goldbestand von 6,4 Milliarden Franken. Im zweiten Quartal belief sich der Gewinn auf 25,7 Milliarden Franken. UBS-Ökonomen hatten den Wert auf 19 bis 24 Milliarden Franken geschätzt.
(Reuters)