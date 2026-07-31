Das Plus aus Anlagen in ‌Fremdwährungen betrug 31,7 Milliarden Franken. Belastet wurde das Ergebnis durch ​einen Bewertungsverlust beim Goldbestand ​von 6,4 ​Milliarden Franken. Im zweiten Quartal ‌belief sich der Gewinn auf 25,7 Milliarden Franken. UBS-Ökonomen ​hatten ​den Wert ⁠auf 19 bis ​24 Milliarden Franken ⁠geschätzt.