Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ‌im ⁠ersten Halbjahr dank des ⁠Ertrags aus Fremdwährungspositionen wieder schwarze Zahlen ‌geschrieben. Der Gewinn ‌lag bei ​25,2 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte.

Das Plus aus Anlagen in ‌Fremdwährungen betrug 31,7 Milliarden Franken. Belastet wurde das Ergebnis durch ​einen Bewertungsverlust beim Goldbestand ​von 6,4 ​Milliarden Franken. Im zweiten Quartal ‌belief sich der Gewinn auf 25,7 Milliarden Franken. UBS-Ökonomen ​hatten ​den Wert ⁠auf 19 bis ​24 Milliarden Franken ⁠geschätzt. 

(Reuters)