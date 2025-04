Goldverkäufe schnellen in die Höhe

Im Vorfeld der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche, weltweit Zölle zu erheben, führten Befürchtungen, dass Goldbarren davon betroffen sein könnten, zu einem Anstieg der Importe in die USA. Der dortige Bedarf an 100-Unzen-Barren und die Bedeutung der Schweiz als Raffinerie-Drehscheibe machten das Land zu einer Zwischenstation für umgeschmolzenes Gold, das von London nach New York transportiert wurde.