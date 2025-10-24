Einer Reuters-Analyse von LSEG-Daten zufolge hat die Notenbank seit 2024 Aktien von Öl- und Gaskonzernen im Wert von mehr als dem Doppelten der Summe verkauft, die sie in dem Sektor investiert hat. Dazu gehörten Anteile an Chevron, BP, Tullow Oil und Enquest. Der Grund für die jüngsten Verkäufe ist unklar. Im Jahr 2020 hatte die SNB angekündigt, nicht mehr in Unternehmen zu investieren, die vorwiegend im Bereich der Kraftwerkskohle tätig sind.