Die Aktienbestände der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an 2'465 börsennotierten US-Unternehmen beliefen sich laut der 13F-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) zum 30. September auf 153,9 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg des Marktwerts um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ein Viertel der Devisenreserven der SNB ist in Aktien investiert, ein Teil davon in den USA.