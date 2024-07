Die Ökonomen der UBS schätzen für die Periode von April bis Juni ein Ergebnis für die Nationalbank zwischen minus 7 und plus 3 Milliarden Franken, was als Mittelwert also einem Verlust von rund 2 Milliarden entsprechen würde. Nach einem Gewinn von fast 59 Milliarden im ersten Quartal 2024 dürfte für das ganze Semester somit ein Plus von 50 bis 60 Milliarden resultieren.