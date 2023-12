Gemächlichere Gangart bei den Devisenverkäufen?

Während an der Zinsfront die Volatilität in den letzten Tagen langsam, aber stetig leicht abgenommen hat, könnten die Bemerkungen der SNB an den Devisenmärkten in den nächsten Monaten für mehr Stimmung sorgen. Dabei wird darauf geachtet, wie die SNB über zukünftige Währungsinterventionen spricht. In den letzten anderthalb Jahren hat die SNB regelmässig Devisenreserven verkauft, um damit die importierte Teuerung zu drosseln. Im November sagte SNB-Direktoriumspräsident Thomas Jordan, dass der starke Franken zur Eindämmung der Inflation beitrage und nicht das Hauptproblem für Schweizer Exporteure sei.