Wer in den nächsten Jahren ruhig schlafen will, ist indessen mit einem 50-prozentigen Anteil an Festhypotheken-Finanzierung sicherlich gut beraten. Denn eins ist an den Finanzmärkten gewiss: Oft kommt es anders als man denkt. Und das könnte nach dem völlig überraschenden, starken Rückgang der Festhypothekarsätze in den letzten drei Monaten bedeuten, dass es nun wieder anders kommt und die Zinsen wieder ansteigen könnten.