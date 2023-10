Die SNB und Anleger am Kapitalmarkt scheinen aktuell in Abwarteposition zu sein. Die Chance sei somit gross, dass sich bei den Hypothekarzinsen in den nächsten Monaten nicht allzu viel ändern wird. Denn Anleger sind sich wohl mehrheitlich einig, dass der Zinsanhebungszyklus im Franken langsam, aber sicher zu Ende geht.