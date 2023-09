Gleichzeitig hat sich auch die Wachstumsdynamik in der Schweiz abgeschwächt. "Das globale Umfeld und die Schweizer Wirtschaftsdaten haben sich seit der letzten SNB-Sitzung deutlich verändert, so dass eine weitere Zinserhöhung aus unserer Sicht nicht mehr notwendig ist", schreibt etwa Karsten Junius, Chefökonom von J. Safra Sarasin, in einem Kommentar.