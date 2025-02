An den Finanzmärkten wird eine weitere Leitzinssenkung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) an der kommenden geldpolitischen Sitzung vom 20. März auf 0,25 von 0,50 Prozent zwar eingepreist. Allerdings rücken immer mehr Ökonomen von der Meinung ab, die hiesigen Währungshüter würden den Zinssatz im weiteren Jahresverlauf auf null Prozent senken - oder gar in den negativen Bereich rücken.