In der kommenden Woche dürften die Investoren neue Nahrung für Spekulationen zur Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed erhalten. Die neusten Daten zur Preisentwicklung der persönlichen Konsumausgaben in den USA stehen am Freitag auf der Agenda. Sie haben grosse Relevanz für die Geldpolitik der Fed. Momentan wird an den Finanzmärkten frühestens im September mit einer Zinssenkung gerechnet. Die Fed will mit ihrer Hochzinspolitik die sich als hartnäckig erweisende Teuerung eindämmen.