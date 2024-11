Die Hoffnungen und Erwartungen, welche in die Digitalisierung und in die KI gesetzt werden, zeigen sich auch am Aktienmarkt. Der Chiphersteller Nvidia zum Beispiel, vor wenigen Jahren einem breiten Anlegerpublikum noch kaum bekannt, ist an der Börse inzwischen mehr wert als Microsoft und macht Apple als wertvollsten Konzern der Welt den Platz streitig.