Er habe den Fonds damals bei der Schwyzer Kantonalbank mitverantwortet, so habe er dort auch investiert sein wollen, damit er die gleichen Interessen wie Firma und Kunden hat. "In dem Fonds haben wir auch viele ETF eingesetzt. In Einzeltitel haben wir praktisch nur in der Schweiz und in Europa investiert, wo wir uns auch auskannten."