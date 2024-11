Eine Umfrage der Bank of America zeigte, dass das Engagement der Anleger in US-Aktien nach der Präsidentschaftswahl auf den höchsten Stand seit 2013 gestiegen ist. Der Anteil der Fondsmanager, die US-Aktien übergewichten, hat sich fast verdreifacht und liegt nun bei 29 Prozent. Anleger gehen davon aus, dass Trumps proamerikanische Politik den inländischen Vermögenswerten zugutekommt. Sie erwarten Steuersenkungen in den USA, aber auch eine Wiederbelebung der Inflation.