Porsche - Absatzanteil China 25 Prozent

Im VW-Konzern am stärksten von Gegenzöllen getroffen dürfte der Stuttgarter Sportwagenbauer sein, denn er produziert nicht selbst in China. 2023 wurden gut 79.000 Autos in China verkauft, das sind 15 Prozent weniger als vor Jahresfrist, aber immer noch ein Viertel des gesamten Porsche-Absatzes. Das grosse SUV Cayenne gehört zu den beliebtesten Importwagen. Stifel-Analyst Daniel Schwarz geht davon aus, dass ungefähr 70 Prozent der in China verkauften Porsche-Fahrzeuge von den kolportierten Gegenzöllen betroffen wären. Das Betriebsergebnis könnte um zehn Prozent sinken und damit stärker als im VW-Konzern, der fünf Prozent Gewinneinbusse hätte. Allerdings sei unklar, wie die Kunden auf Zusatzabgaben reagierten, ob sie etwa Varianten mit kleineren Motoren bestellten.