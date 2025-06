Klarer als der in fernerer Zukunft erzielte Preis ist der Herstellungsprozess. Die Sondermünze wird - fast - vollständig in der Schweiz produziert. Der Prozess beginnt mit der Raffination des Goldes durch das auf Edelmetalle spezialisierte Unternehmen MKS Pamp im Tessin und endet mit der Prägung der Münze durch Swissmint in Bern. Ein Video von MKS Pamp gibt Einblicke.