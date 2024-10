Am ultraluxuriösen Ende des Marktes behalten Waren von Marken wie Louis Vuitton oder Dior ihren Wert über die Zeit oder steigen sogar im Wert, was sie zu langfristigen Investitionen macht. Die Unternehmen hinter diesen Marken sind oft Konglomerate mit zahlreichen Marken. So besitzt LVMH beispielsweise nicht nur Louis Vuitton, sondern auch Fendi, Loewe und andere Marken wie Sephora im Kosmetikbereich und den Yachthersteller Princess Yachts. Diese Diversifikation kann zyklische Risiken mildern, wenn das Interesse an einzelnen Marken schwankt.