Société Générale erwägt unterrichteten Kreisen zufolge ihre 4,1 Milliarden Euro schwere Eigenhandelssparte zu schliessen, nachdem in der Vorwoche bereits der französische Konkurrent BNP Paribas beschlossen hatte, den Bereich aufzugeben.

Die Führung von SocGen prüfe die Zukunft des Geschäftsbereichs Descartes Trading, der riskante Wetten mit den Geldern der Anteilseigner eingeht, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, die um Anonymität baten, da die Details vertraulich seien. Die Bank könnte sich entscheiden, die Sparte zu schliessen, da diese Schwierigkeiten hatte, Gewinne zu erzielen, sagten die Personen.

Das in Paris ansässige Kreditinstitut habe das Hongkong-Büro der Sparte gegen Ende 2018 geschlossen und sich aus einigen Handelsstrategien zurückgezogen, hiess es weiter.

Eine Sprecherin von SocGen in Paris lehnte eine Stellungnahme ab. Die Bank hatte am Donnerstag berichtet, dass die Handelsumsätze der Gruppe im vierten Quartal wahrscheinlich um 20 Prozent eingebrochen sind, als die Volatilität am Markt viele Händler überraschte.

