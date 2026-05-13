Softbank hatte sich im vergangenen Jahr für 30 Milliarden Dollar am ChatGPT-Entwickler OpenAI beteiligt. Seither hat ‌sich die Bewertung des auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Startups auf etwa 850 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Zudem steuert das ​Unternehmen auf einen Börsengang zu. Daneben arbeitet Softbank ​gemeinsam mit OpenAI und ​dem SAP-Rivalen Oracle am US-Projekt «Stargate», in dessen Rahmen KI-Rechenzentren im Volumen von ‌500 Milliarden Dollar gebaut werden sollen.