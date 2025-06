Der Geschäftsführer des japanischen Konzerns SoftBank, Masayoshi Son, will das Unternehmen innerhalb der nächsten zehn Jahre zum weltgrössten Plattformanbieter für künstliche Superintelligenz machen. «Wir wollen der Organisator der Branche in der Ära der künstlichen Superintelligenz werden», sagte Son den Aktionären am Freitag auf der jährlichen Aktionärsversammlung des Konzerns.