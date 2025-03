Bekanntlich bietet SoftwareOne den Crayon-Aktionäre 0,8233 neue Aktien von SoftwareOne und 69 norwegische Kronen in bar je Crayon-Aktie an. Dies entspricht einem Angebotswert von 144 Kronen je Aktie. Zur Finanzierung will SoftwareOne bis zu 72 Millionen neue Aktien schaffen und plant eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 700 Millionen Franken.