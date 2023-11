First Solar, das Solarmodule in den USA herstellt, macht den Hauptharst seiner Geschäfte mit grossen Energieversorgern. Dumoulin-Smith fügt an, es gebe gute Argumente für First Solar als defensiven Wert in diesem Sektor. Das Unternehmen habe in diesem Jahr Quartal für Quartal ein Gewinnwachstum erzielt und werde dies auch bis 2024 tun. Die Aktie von First Solar notiert im Jahresverlauf unverändert.