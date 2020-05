Aus dem 100 Millionen Franken schweren Grossauftrag aus den USA für Heterojunction-Schlüsselequipment wird nichts. Das räumt der Solarzulieferer Meyer Burger in einer Medienmitteilung ein (cash berichtete).

Für Beobachter kommt dieses Auftrags-Aus nicht überraschend, musste das Unternehmen die Aktionäre seit der Unterzeichnung des Rahmenvertrags vom Juli 2019 doch mehr als einmal um Geduld bitten. Zuletzt habe kaum noch jemand damit gerechnet, dass der Grossauftrag zustande komme, so lautet der Tenor.

Muss Meyer Burger die Aktionäre um Geld bitten?

Unternehmensnahen Kreisen zufolge ist das Auftrags-Aus auch eine logische Konsequenz des neuen Geschäftsmodells. Meyer Burger will den technologischen Vorsprung nutzen und selber in die Produktion von Solarzellen und -module einsteigen. Dieser Schritt gilt allerdings als kapitalintensiv, setzt er doch hohe Vorabinvestitionen voraus.

Noch liegen keine vorbörslichen Kursindikationen für die Meyer-Burger-Aktie vor. Am Donnerstag ging sie um 2,8 Prozent tiefer bei 0,243 Franken aus dem Handel. Seit Jahresbeginn errechnet sich gar ein Minus in Höhe von gut 35 Prozent. In den Handelsräumen hiesiger Banken erklärt man sich dieses Minus zum einen mit dem geringeren Risikoappetit der Anleger, zum anderen aber auch mit der Ungewissheit rund um die strategische Neuausrichtung. Es sei wahrscheinlich, dass der Einstieg in die Produktion von Solarzellen und -module eine Kapitalerhöhung nach sich ziehe. Das wiederum könnte auf die Kursentwicklung drücken.