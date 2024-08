Ende Juli schien die Welt noch in Ordnung, der Schweizer Aktienmarkt also in Form. Der Swiss Market Index (SMI) verteidigte die 12'300-Punkte-Markte, und der Swiss Performance Index (SPI) kletterte noch einmal auf über 16'300 Zähler. Dann kam die Korrektur - von der sich die Börse bis Mitte August noch nicht vollständig erholt hat.